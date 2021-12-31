Ресторатор и звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво улетел из Украины, взяв с собой самую важную женщину в жизни.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным ресторатором в Канаде и Украине, а также судьей телепроекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами многим со сьемок и кадрами из личной жизни.

На новых сторис Эктор сидел в самолете. Рядом с ним была его мама. Как известно, Хименес-Браво решил улететь на новогодние праздники в Стамбул, Турция. Через несколько дней звезде предстоит возвращение в Украину.

"Стамбул, встречай. Но за Украиной все равно буду скучать", - написал Хименес-Браво.

"Мы уже здесь готовы и скоро будем в Стамбуле", - сказал Хименес-Браво, обращаясь к фанатам.

"Хорошего полета нам", - написал звезда на втором фото, где сидел с мамой у окна самолета.

На третьем сторис Эктор уже был в Стамбуле.

"Добро пожаловать в Стамбул", - написал Хименес-Браво, показывая себя и маму.

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