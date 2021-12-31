Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво стал успешным ресторатором в Канаде и Украине, а также судьей телепроекта "Мастер Шеф". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фолловерами многим со сьемок и кадрами из личной жизни.
На новых сторис Эктор сидел в самолете. Рядом с ним была его мама. Как известно, Хименес-Браво решил улететь на новогодние праздники в Стамбул, Турция. Через несколько дней звезде предстоит возвращение в Украину.
"Стамбул, встречай. Но за Украиной все равно буду скучать", - написал Хименес-Браво.
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"Мы уже здесь готовы и скоро будем в Стамбуле", - сказал Хименес-Браво, обращаясь к фанатам.
"Хорошего полета нам", - написал звезда на втором фото, где сидел с мамой у окна самолета.
На третьем сторис Эктор уже был в Стамбуле.
"Добро пожаловать в Стамбул", - написал Хименес-Браво, показывая себя и маму.
Напомним, Хименес-Браво из «Мастер Шеф» раскрыл секрет самого вкусного праздничного салата
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