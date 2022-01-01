Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару та її покійного чоловіка Анатолія Євдокименка. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей - син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня. Зараз йому 51 рік.

Так, цього разу син Софії Ротару опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Руслан Євдокименко показав кадр з сімейного вечора. На ньому засвітилася невістка Софії Ротару - Світлана, її дочка - Соня Євдокименко зі своїм нареченим-мільйонером Денисом Жадановим, і син Анатолій Євдокименко зі своєю обраницею.

"З дітьми", - підкреслив Руслан Євдокименко.

Варто відзначити, що Соня Євдокименко вже більше як рік у відносинах з Денисом Жадановим, мільйонером зі списку Forbes. А її брат Анатолій Євдокименко на знімку в обіймах своєї обраниці - Елізабет Трейгерман, вона вельми популярна модель.

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