Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, показала, як виглядає її племінниця перед Новим роком.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Леся Нікітюк показала, як виглядає її племінниця Аня. Варто відзначити, що дівчинка дуже схожа на Лесю Нікітюк. Племінниця телеведучої позує в білій сукні з квітковими візерунками.

"Боже, яке воно миле. Анюта вже одягла нову сукню і чекає Новий рік", - розповіла Леся Нікітюк.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вирішила допомогти малому українському бізнесу. Для цього українцям була потрібна тільки надіслати свій товар телеведучої, щоб вона змогла його прорекламувати безкоштовно у себе в соціальних мережах.

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