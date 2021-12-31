Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, показала, как выглядит её племянница перед Новым годом.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Леся Никитюк показала, как выглядит её племянница Аня. Стоит отметить, что девочка очень похожа на Лесю Никитюк. Племянница телеведущей позирует в белом платье с цветочными узорами.

"Боже, какое оно милое. Анюта уже надела новое платье и ждет Новый год", — рассказала Леся Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк решила помочь малому украинскому бизнесу. Для этого украинцам требовалась только прислать свой товар телеведущей, чтобы она смогла его прорекламировать бесплатно у себя в социальных сетях.

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