Як пише Politeka.net, Настя Каменських стала дуже популярною завдяки дуету "Потап і Настя". Зараз зірка одружена з Потапом (Олексієм Потапенко) і розвиває активно сольну кар'єру. Не забуває Настя і про соціальні мережі, де ділиться найцікавішим.

На новому відео в Тікток Настя показала, як розважається біля новорічної ялинки. На відео Каменських робила вигляд, що стріляє під відповідні звуки пісні. Зірка також зробила репост відео в сторіс Instagram.

"Остання в цьому році", - написала Настя під відео.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", " щось одне і теж, набридло вже...", "З наступаючим Новим роком", " а ви побачили у Насті животик? Може вона вагітна?", "Спорт це життя","з наступаючим Новим рік".

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