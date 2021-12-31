Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала очень популярной благодаря дуэту "Потап и Настя". Сейчас звезда замужем за Потапом (Алексеем Потапенко) и развивает активно сольную карьеру. Не забывает Настя и о социальных сетях, где делится самым интересным.
На новом видео в ТикТок Настя показала, как развлекается возле новогодней елки. На видео Каменских делала вид, что стреляет под соответствующие звуки песни. Звезда также сделала репост видео в сторис Инстаграм.
"Последняя в этом году", - написала Настя под видео.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка", "Что-то одно и тоже, надоело уже...", "С наступающим Новым годом", "А вы увидели у насти животик? Может она беременная?", "Спорт это жизнь", "С наступающим Новым год".
Напомним, Верка Сердючка с мамой умудрились затмить напомаженную Каменских
Также Politeka сообщала, что Потап и Каменских в свитерах с оленями не сдержали улыбок под елочкой со своей малышкой
А еще Politeka писала, что Каменских выгнулась и продемонстрировала пышные формы в платье с необычными вырезами