Известная украинская певица Настя Каменских появилась в компании артистки Верки Сердючки и ее звездной "мамы" и заговорила о сюрпризе, который они готовят для украинцев.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram популярная украинская певица Настя Каменских поделилась фотографией с Веркой Сердючкой (сценический образ Андрея Данилко) и ее звездной "мамой" (Инна Белоконь). Так, Каменских рассказала, что они готовят особый сюрприз украинцам в новогоднюю ночь.

"Эта новогодняя ночь будет особенной! ✨🤩

Потому что мы с Веркой Сердючкой и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз! Смотрите уже 31 декабря в 20:00 в новогодней "Маске" на канале "Украина"! Будет 🔥🥳🔝 ", - написала Анастасия.

Как видим, Сердючка с мамой были в своих обычных образах, одев одинаковые свитера, а Каменских сделала красивый макияж и укладку и была в необычном платье.

В комментариях поклонники начали обсуждать образы артистов, но в центре внимания была именно Верка Сердючка.

"Ждем с нетерпением 🔥🔥🔥 это по-любому будет супер сюрприз 😍😍 ", "Опанааа 🔥 ", "Андрей Данилко (Сердючка) поправился, щечки как у хомяка)", "Стилистам браво 👏🏼 ", " Настя стала дочкой Сердючки? 😁😁😁", "❤️❤️Верка с мамой 🔥🔥 Настя, не подкачай 🙌 ", "Я с Сердючкой тоже фоткался, лет 15 назад))))", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что Данилко показал, какой роскошной красавицей была Верка Сердючка 17 лет назад: "Все как вчера...".

Напомним, что Верка Сердючка с мамой ушли в отрыв у новогодней елки: "Женщины, вы два очага".

А еще Politeka сообщала, что Верка Сердючка удивила видом на фото 17-летней давности: "Вы шикарны".