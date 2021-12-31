Студія " Квартал 95 "розповіла, що приготувала на Новий рік у" Вечірньому Кварталі", який побачать українці вже сьогодні ввечері.

Як пише Politeka.net, "Вечірній квартал"- популярне гумористичне шоу, яке регулярно веселить українців на вітчизняному телебаченні. У новорічну ніч, вже за традицією, буде показаний святковий випуск шоу. На сторінці" Квартал 95 " в Instagram з'явилися подробиці, що очікує українців.

На першому сторіс можна побачити сцену з артистами "кварталу".

"Друзі. Розкриваємо секрети. Що на вас чекає в новорічному "Вечірньому Кварталі" о 20: 00...", - було написано на сторіс.

"По-перше. Ми написали для вас Новорічний сценарій концерту", - було написано на другому сторіс.

На ще одному сторі було сказано, що на концерт будуть запрошені українські зірки.

"Запросили найкращих зірок, від яких самі в захваті".

На новому сторіс з'явився Олег Винник і Оля Полякова. Артист поцілував ручку колезі на фото.

А на наступному сторіс була вже Тіна Кароль і Євген Кошовий.





Також на шоу була запрошена легенда українського шоу-бізу Софія Ротару.

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