Як пише Politeka.net, "Вечірній квартал"- популярне гумористичне шоу, яке регулярно веселить українців на вітчизняному телебаченні. У новорічну ніч, вже за традицією, буде показаний святковий випуск шоу. На сторінці" Квартал 95 " в Instagram з'явилися подробиці, що очікує українців.
На першому сторіс можна побачити сцену з артистами "кварталу".
"Друзі. Розкриваємо секрети. Що на вас чекає в новорічному "Вечірньому Кварталі" о 20: 00...", - було написано на сторіс.
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"По-перше. Ми написали для вас Новорічний сценарій концерту", - було написано на другому сторіс.
На ще одному сторі було сказано, що на концерт будуть запрошені українські зірки.
"Запросили найкращих зірок, від яких самі в захваті".
На новому сторіс з'явився Олег Винник і Оля Полякова. Артист поцілував ручку колезі на фото.
А на наступному сторіс була вже Тіна Кароль і Євген Кошовий.
Також на шоу була запрошена легенда українського шоу-бізу Софія Ротару.
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