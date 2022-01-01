Відомий шеф-кухар і головний суддя проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поїхав до Туреччини й показав кадри зі свого нового житла.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу "МастерШеф". Як відомо, 49-річний шеф-кухар народився і виріс в Колумбії, з часом він влаштувався в Україні. Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проєкту "МастерШеф".

Так, цього разу шеф-кухар опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ектор Хіменес-Браво на новорічні свята поїхав до Туреччини разом зі своєю мамою - Археніс Браво. Суддя "МастерШеф" вирішив показати, як виглядають його 4-поверхові апартаменти.

"Зняв для вас маленький румтум", - розповів Ектор Хіменес-Браво.

Хіменес-Браво засвітив незвичайний інтер'єр апартаментів. У 4-поверховому будинку з великими сходами переважає східний стиль, вікна в підлогу і люстри, як у Палаці. На полицях - різні предмети інтер'єру.

Стеля і стіни в різних кімнатах виконані в стилі лофт. На другому поверсі Ектор Хіменес-Браво зобразив свою маму - Археніс Браво.

"Подивіться на цей інтер'єр! Так незвично і затишно", - доповнив Ектор Хіменес-Браво.

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