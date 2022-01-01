Известный шеф-повар и главный судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво укатил в Турцию и показал кадры со своего нового жилья.

Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии, со временем он обосновался в Украине. Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Эктор Хименес-Браво на новогодние праздники укатил в Турцию вместе со своей мамой - Архенис Браво. Судья "МастерШеф" решил показать, как выглядят его 4-этажные апартаменты.

"Снял для вас маленький румтум", — рассказал Эктор Хименес-Браво.

Хименес-Браво засветил необычный интерьер апартаментов. В 4-этажном доме с большими лестницами преобладает восточный стиль, окна в пол и люстры, как во дворце. На полках - разные предметы интерьера.

Потолок и стены в разных комнатах выполнены в стиле лофт. На втором этаже Эктор Хименес-Браво запечатлел свою маму - Архенис Браво.

"Посмотрите на этот интерьер! Так необычно и уютно", — дополнил Эктор Хименес-Браво.

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