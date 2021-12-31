Ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук застав свою дружину Христину Гірник зі зброєю в руках.

Як передає Politeka.net, відомий телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк. Також Володимир Остапчук веде шоу "Маска" і "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук знімає Христину Гірник, як вона зі зброєю намагається вистрілити в тирі. На тлі телеведучий жартує про те, що його дружина готується до призову.

"Нотаріус готується до призову. Ти готова до призову в армію? Вже набирають", - пожартував Володимир Остапчук.

Нагадаємо, в Україні з 17 грудня набув чинності наказ Міноборони, згідно з яким жінки, чиї професії вказані в документі, повинні стати на військовий облік. До переліку увійшли близько 35 галузей і сотні спеціальностей, включаючи бухгалтерів і журналістів, вчителів і психологів, і навіть музикантів.

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