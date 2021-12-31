Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".
Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук снимает Кристину Горняк, как она с оружием пытается выстрелить в тире. На фоне телеведущий шутит про то, что его жена готовится к призыву.
"Нотариус готовится к призыву. Ты готова к призыву в армию? Уже набирают", — пошутил Владимир Остапчук.
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