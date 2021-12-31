Ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук застал свою жену Кристину Горняк с оружием в руках.

Как передает Politeka.net, известный телеведущий Владимир Остапчук развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк. Также Владимир Остапчук ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Владимир Остапчук снимает Кристину Горняк, как она с оружием пытается выстрелить в тире. На фоне телеведущий шутит про то, что его жена готовится к призыву.

"Нотариус готовится к призыву. Ты готова к призыву в армию? Уже набирают", — пошутил Владимир Остапчук.

Напомним, в Украине с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому женщины, чьи профессии указаны в документе, должны стать на воинский учет. В перечень вошли около 35 отраслей и сотни специальностей, включая бухгалтеров и журналистов, учителей и психологов, и даже музыкантов.

Ранее сообщалось, жена ведущего "Маски" Остапчука вслед за Никитюк и Брежневой засветила бриллиантовое кольцо за полмиллиона: "Санта?"

Также, ведущий "Маски" Остапчук подурачился с красоткой-женой, провожая 2021 год: "Настроение - дать огня!"

Politeka рассказывала, ведущий "Маски" Остапчук раскрыл причины переезда в Канаду: "Решили ехать, потому что..."