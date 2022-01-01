Як пише Politeka.net, на Ютуб-каналі "Люкс ФМ" вийшло відео, в якому на "музичній платформі" були взяті інтерв'ю у багатьох українських зірок. В одному з уривків Андрій Данилко описав ідеальний ранок першого січня.
"Ранок? Лягаю спати", - сказав Андрій.
Після цього Данилко пояснив, у скільки лягає спати.
"Ну я так розумію, після концерту обов'язково до мене заходить Інна. Ми святкуємо і десь так... Інна, у скільки ми лягаємо спати?",- вирішив переадресувати питання Данилко сценічній мамі Вєрки Сердючки Інні Білокінь.
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"Другого о 12 годині дня", - відповіла Інна.
Також артисти відзначили, що буває завжди по різному. А Данилко додав, що іноді організатори не жадібні і дають шампанське.
Після цього Андрій розповів, що минулого року взагалі не працював. Вся справа виявилася в тому, що він захворів популярним вірусом на свята.
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