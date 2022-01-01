Андрей Данилко (Верка Сердючка) разоткровенничался о том, с кем встречает утро первого января и ложится спать второго.

Как пишет Politeka.net, на Ютуб-канале "Люкс ФМ" вышло видео, в котором на "Музыкальной платформе" были взяты интервью у многих украинских звезд. В одном из отрывков Андрей Данилко описал идеальное утро первого января.

"Утро? Ложусь спать", - сказал Андрей.

После этого Данилко объяснил, во сколько ложится спать.

"Ну я так понимаю, после концерта обязательно ко мне заходит Инна. Мы празднуем и где-то так... Инна, во сколько мы ложимся спать?", - решил переадресовать вопрос Данилко сценической маме Верки Сердючки Инне Белоконь.

"Второго в 12 часов дня", - ответила Инна.

Также артисты отметили, что бывает всегда по разному. А Данилко добавил, что иногда организаторы не жадные и дают шампанское.

После этого Андрей рассказал, что в прошлом году вообще не работал. Все дело оказалось в том, что он заболел популярным вирусом на праздники.

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