Как пишет Politeka.net, на Ютуб-канале "Люкс ФМ" вышло видео, в котором на "Музыкальной платформе" были взяты интервью у многих украинских звезд. В одном из отрывков Андрей Данилко описал идеальное утро первого января.
"Утро? Ложусь спать", - сказал Андрей.
После этого Данилко объяснил, во сколько ложится спать.
"Ну я так понимаю, после концерта обязательно ко мне заходит Инна. Мы празднуем и где-то так... Инна, во сколько мы ложимся спать?", - решил переадресовать вопрос Данилко сценической маме Верки Сердючки Инне Белоконь.
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"Второго в 12 часов дня", - ответила Инна.
Также артисты отметили, что бывает всегда по разному. А Данилко добавил, что иногда организаторы не жадные и дают шампанское.
После этого Андрей рассказал, что в прошлом году вообще не работал. Все дело оказалось в том, что он заболел популярным вирусом на праздники.
Напомним, Данилко показал, какой роскошной красоткой была Верка Сердючка 17 лет назад
А еще Politeka сообщала, что реакция Винника, Каменских и Dzidzio на победителя шоу "Маска" попала на видео
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