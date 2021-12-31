Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як талановита співачка завдяки своїй перемозі на шоу "Х-Фактор" в 2012 році. Тоді вона почала записувати свої пісні і випустила альбом. Однак після цього кілька років про неї нічого не було чутно, і вже в 2019-му році вона знову продовжила свій творчий шлях під псевдонімом AIDA.

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аїда Ніколайчук прокоментувала висловлювання Сергія Сосєдова про його заповітне бажання. Варто нагадати, що Сергій Сосєдов був суддею шоу "Х-Фактор", коли Ніколайчук взяти участь.

"Я мрію знайти таку людину, яка стала б мені надійним супутником життя і щоб ми один одному могли сказати "Ти моє все"", — відповів Сосєдов.

"Не дивлячись на те, що він мене доводив до сліз своїми коментарями на прямих ефірах Х-Фактора, мені боляче бачити його сльози. Нехай Новий рік подарує йому те, що він так чекає", - побажала Аїда Ніколайчук.

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