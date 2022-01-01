Тіна Кароль в минулому році не раз дивувала мережу, інтригувала новими образами і змінювала свій стиль, чим вражала шанувальників в Instagram.

Як пише Politeka.net, цього разу на сторінці в соціальній мережі Instagram Тіни Карольз'явилися барвисті кадри зі зйомок. У 2021 році артистка встигла не раз здивувати аудиторію своїми новинками, тому їй було що показати.

Цього разу Тіна Кароль вирішила показати пам'ятні кадри з рекламних зйомок, справа в тому, що зірка вирішила розширити перелік того, що хоче рекламувати і продавати фанатам. Якщо раніше це була помада, прикраси, декор для дому і багато різних дрібниць, то недавно вона випустила колекцію взуття.

Як можна помітити, до нових зйомок Кароль підходила оригінально – вибрала акуратний чорний костюм, нове взуття і не обійшлася без яскравої презентації. На це пішла пляшка шампанського – Тіна облилася їм і сама посміялася з цього моменту.

Раніше на фан-акаунті відомої української співачки в Instagram опублікували архівну фотографію, де вона позує разом з друзями і покійним чоловіком Євгеном Огіром.

Як бачимо, молода Тіна Кароль в окулярах і светрі в чорно-білу смужку сиділа за столом разом з друзями і чоловіком Євгеном Огіром.

На опубліковану фотографію відреагувала сама співачка: вона поставила смайлик "Сердечко".

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