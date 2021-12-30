Українська співачка Тіна Кароль вирішила порадувати своєю творчістю на Новий Рік - про це вона повідомила, поставши в красивій вечірній сукні.

Тіна Кароль бере участь у різних зйомках, і цього разу вирішила розповісти, де на неї можна подивитися, повідомляє Politeka.net. Зірка приготувала сюрпризи на честь нового року.

Так, співачку можна побачити 31 грудня на новорічному концерті "Квартал 95" і на шоу "Маска" в спеціальному випуску.

Про це Тіна Кароль повідомила в своєму Instagram, підкріпивши знімками, на яких вона позувала у вечірній сукні, яка підкреслила її фігуру.

"Радості духу, ясності розуму і куражу вам в ці святкові дні!",- написала співачка.

За півгодини публікація зібрала майже 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"З наступаючим Новим роком ❤❤❤🎉 🎉 🎉", " нічого собі, 2 дні поспіль!! Чекаємо! З наступаючим ❤️ подиву і натхнення в кожному моменті 🎁", "бажаю вам вийти заміж і ще дітей побільше ❤️❤️❤️ви красуня👏", " господиня ну як же ти все встигаєш?😮 💙 Я чекаю тебе вдома💙", "шикарна 😍 можна мільйон разів закохатися🔥"," Найкраща наша ☺ вже дуже скучили чекаємо дуже дуже ❤️" - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль довела до мурашок, похвалившись своїм талантом

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