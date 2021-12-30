Тіна Кароль бере участь у різних зйомках, і цього разу вирішила розповісти, де на неї можна подивитися, повідомляє Politeka.net. Зірка приготувала сюрпризи на честь нового року.
Так, співачку можна побачити 31 грудня на новорічному концерті "Квартал 95" і на шоу "Маска" в спеціальному випуску.
Про це Тіна Кароль повідомила в своєму Instagram, підкріпивши знімками, на яких вона позувала у вечірній сукні, яка підкреслила її фігуру.
"Радості духу, ясності розуму і куражу вам в ці святкові дні!",- написала співачка.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
У Кабміні проговорилися, що буде з тотальним локдауном в Україні: "Вакцинація дозволила..."
"Штрафи за збір грибів та ягід" : у Кабміні затвердили суми, що потрібно знати українцям
Олег Винник висловив, що думає про перемогу Melovin'a на шоу "Маска": "Особисто я був..."
Спливли моторошні подробиці трагедії з українським головлікарем: "Був ще живий"
За півгодини публікація зібрала майже 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"З наступаючим Новим роком ❤❤❤🎉 🎉 🎉", " нічого собі, 2 дні поспіль!! Чекаємо! З наступаючим ❤️ подиву і натхнення в кожному моменті 🎁", "бажаю вам вийти заміж і ще дітей побільше ❤️❤️❤️ви красуня👏", " господиня ну як же ти все встигаєш?😮 💙 Я чекаю тебе вдома💙", "шикарна 😍 можна мільйон разів закохатися🔥"," Найкраща наша ☺ вже дуже скучили чекаємо дуже дуже ❤️" - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тіна Кароль довела до мурашок, похвалившись своїм талантом
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, у якої немає друзів, зробила жалісливе зізнання
Також Politeka писала, Тіну Кароль несподівано застали в обіймах одруженого Горбунова