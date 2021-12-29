Популярна артистка Тіна Кароль перед новорічними святами почала зніматися в багатьох проектах і вже не раз показувала забавні ролики з майданчиків.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль перед Новим роком активно готується до різних шоу, дає інтерв'ю і показує епатажні образи. Також не забуває зірка вести соціальні мережі, показуючи цікаві, хоч і короткі ролики.

Цього разу Кароль вирішила в перерві між роботою порадувати фанатів і записала кілька жартівливих Відео для них. Не обійшлося без зауважень, адже використовувала для цього співачка фільтри, перетворюючи зовнішність.

Один з таких додав до обличчя Кароль милі веснянки і оригінальні окуляри із золотою оправою, без жартів не обійшлося:

"Улюблена вчителька Гаррі Потера з магії в Говардсі😂» - пише одна з прихильниць під кадрами.

Зазначимо, після смерті свого чоловіка Євгена Огіра Тіна Кароль довгі роки не говорила про особисте. Цього року співачка сказала, що вона відкрита до нових відносин. Так, Даніель Салем запитав, Якщо коли-небудь Кароль вийде заміж, чи дізнається про це Україна.

"Ні, це буде секрет", - сказала співачка.

Крім цього, Кароль згадала про свого сина Веніаміне, який живе і навчається у Великобританії. Вона зазначила, що там він живе в українській родині і незабаром повернеться на батьківщину.

Раніше Politeka писала, що Тіну Кароль несподівано застали в обіймах одруженого Горбунова: "кращі".

Нагадаємо, що Тіна Кароль з бородатим красенем зворушила атмосферними кадрами:"кожен раз мурашки".

А ще Politeka повідомляла, що Кароль у червоному влаштувала сеанс зваблювання, показавши форми зблизька: "тому вас не запросила Осадча".