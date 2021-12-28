Популярна українська співачка Тіна Кароль в інтерв’ю телепрограмі "Зірковий шлях" зізналася, що не розповість шанувальникам, якщо вдруге вийде заміж.

Як пише Politeka.net, 36-річна виконавиця Тіна Кароль дала відверте інтерв’ю ведучому програми "Зірковий шлях" Даніелю Салему, який під час участі у вокальному проєкті "Голос країни" був підопічним співачки.

Кароль, яка після смерті чоловіка Євгена Огіра, довгі роки не коментувала своє життя та не розглядала варіанту знову вийти заміж, чесно відповіла на питання Салема про особисте. Так, ведучий "Зіркового шляху" спитав Кароль про другого чоловіка.

"Спитаю гіпотетично: якщо Тіна Кароль вдруге вийде заміж, чи дізнається про це Україна?", - запитав Даніель Салем.

Співачка трохи пороздумувала, але все ж вирішила чесно відповісти.

"Ні, це буде секрет", - зізналася Тіна Кароль.

Нагадаємо, що в 2008 році співачка вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра, в пари народився син Веніамін. На жаль, у 2013 році чоловік співачки помер від раку шлунку. З тих пір, Кароль не афішує своє особисте життя. На одному з інтерв’ю вона зізналася, що біль від утрати коханого ніколи не пройде, адже разом з Огіром померла і частинка співачки.

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