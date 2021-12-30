Популярна українська співачка Тіна Кароль за цей рік змінила безліч образів, тому нерідко була в центрі обговорень і не завжди позитивних, в цей же раз їй вдалося вразити цілою добіркою нарядів.

Як пише Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль протягом цього року мене імідж не один раз, тому в мережі вирішили згадати кілька найяскравіших її образів. Нерідко Тіну критикували за незвично відкриті наряди і досить високі вирізи або занадто строкаті сукні.

Шанувальникам цього разу запропонували вибрати найкращий образ Кароль за цей рік з представлених на спеціальному колажі. Причому, як можна помітити, всі наряди сильно відрізнялися.

"Який образ вам подобається найбільше?👇 » - сказано в підписі.

Шанувальники розсудили: «Скрізь дівчинка ⭐😍❤️🌹; Квітень 🌺💞 хоча всі образи гарні ☺️; Хочу такий календар❤; ще може здивувати😍😍; Січень 🔥; Лютий, червень, листопад😍😍😍; Складно вибрати, правда) Тіна у всіх образах прекрасна, їй усе личить) 🔥; Всі класні❤️; Березень, червень, грудень❤️😍; Кожен образ по своєму прекрасний❤; Травень, липень, серпень ❤️».

Раніше на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Тіні Кароль, опублікували чарівне фото, на якому видно, що співачка розтанула в обіймах телеведучого Юрія Горбунова. Схоже, знімок був зроблений в закуліссі шоу "Голос країни", в якому Твань колись була тренером, а тепер прийшла як запрошена зірка.

На знімку Кароль і Горбань ніжно обнялися, Юрко поклав руку на талію своєї подруги.

Раніше Politeka писала, що Тіну Кароль несподівано застали в обіймах одруженого Горбунова: "кращі".

Нагадаємо, що Тіна Кароль з бородатим красенем зворушила атмосферними кадрами:"кожен раз мурашки".

А ще Politeka повідомляла, що Кароль у червоному влаштувала сеанс зваблювання, показавши форми зблизька: "тому вас не запросила Осадча".