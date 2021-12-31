24-річна дружина Комарова відправился за коханим на інший кінець планети, щоб зустріти разом Новий рік. Дмитро опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав з красунею-дружиною посеред затишної вулички, передає Politeka.net.
Кучеренко позувала в літньому сарафані жовтого відтінку, а її чоловік в стильному капелюсі та курточці кольору хакі, чим нагадав шанувальникам головного героя пригодницьких фільмів про Індіану Джонса.
"Знайде мене в будь-якій точці планети, де б я не працював🙂 Олександра Кучеренко прилетіла❤️ будемо разом на Новий рік. Всіх з наступаючим! Всім любові!", - підписав фото ведучий "Світ навиворіт".
Завершивши зйомки в Еквадорі, Комаров відразу ж взявся за роботу над новим сезоном програми. Він поки не розкриває, в якій саме країні зараз знаходиться, але передбачається, що знову десь в Південній Америці.
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Користувачі активно обговорюють свіжий пост, вітаючи Дмитра та його дружину:
"Щасливчик!👍Красива пара!"
"Індіана Джонс нашого часу ❤️"
"Дружина декабриста 🙌 з наступаючим Вас!"
"Як добре, що твоє щастя прилетіло до тебе на крилах вашої любові!!! Щастя вам, щастя, і ще раз щастя❤"
"Молодець вона. Приїхала підтримати і налаштувати, надихнути. А ми з нетерпінням чекаємо ваших нових проектів"
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