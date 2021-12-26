38-летний Комаров показал в своем микроблоге в Инстаграм, как встретил католическое Рождество вдали от Украины, передает Politeka.net.
"С праздниками, друзья! У нас сейчас такая атмосферка. Работаем. А как ваши выходные?", - спросил путешественник у подписчиков.
Комаров в солнцезащитных очках и шляпе позировал в разбитом и ржавом внедорожнике, который, кажется чудом еще на ходу. Образ путешественника чем-то напомнил поклонникам главного героя приключенческих фильмов про Индиану Джонса.
Комаров не уточнил, в какой стране сейчас находится, но пару недель назад он заканчивал съемки сезона в Эквадоре.
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Пользователи кинулись рассказывать автору "Мира наизнанку", как проводят праздничные выходные, а также поздравлять съемочную команду:
"Метель 🌨️👻"; "О новый выпуск"; "Индиана Джонс🔥"; "Крутая тачка 🔥"; "Это сани местного Санты? 🔥"; "Не бита, не крашена😂👍"; "Ждём Ваши новые выпуски Дмитрий👍с праздниками👍🎅🏻🍾☃️"; "А у нас холодно.... 🥶Дима хороших вам съёмок🙂🙂🙂👍побольше здоровья , и отличного позитивного настроения 😉"; "С наступающим всю команду! Берегите себя, находите время для передышки❤️❤️❤️".
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