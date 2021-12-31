24-летняя жена Комарова последовала за любимым на другой конец планеты, чтобы встретить вместе Новый год. Дмитрий опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал с красоткой-женой посреди уютной улочки, передает Politeka.net.
Кучеренко позировала в летнем сарафане желтого оттенка, а ее муж в стильной шляпе и курточке цвета хаки, чем напомнил поклонникам главного героя приключенческих фильмов про Индиану Джонса.
"Найдет меня в любой точке планеты, где бы я не работал🙂 Александра Кучеренко прилетела❤️ Будем вместе на Новый год. Всех с наступающим! Всем любви!", - подписал фото ведущий "Мир наизнанку".
Завершив съемки в Эквадоре, Комаров сразу же принялся за работу над новым сезоном программы. Он пока не раскрывает, в какой именно стране сейчас находится, но предполагается, что опять где-то в Южной Америке.
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Пользователи активно обсуждают свежий пост, поздравляя Дмитрия и его жену:
"Счастливчик!👍Красивая пара!"
"Индиана Джонс нашего времени ❤️"
"Жена Декабриста 🙌 с наступающим Вас!"
"Как хорошо, что твое счастье прилетело к тебе на крыльях вашей любви!!! Счастья вам, счастья, и еще раз счастья❤"
"Молодец она. Приехала поддержать и настроить, воодушевить. А мы с нетерпением ждём ваших новых проектов"
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