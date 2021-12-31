Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як проходив їх сімейний Новий рік з Віталієм Борисюком 25 років тому.

Як передає Politeka.net, Ольга Сумська є відомою українською актрисою. Її візитною карткою стала роль головної героїні Роксолани в однойменному серіалі "Роксолана", який і приніс їй велику популярність. Крім цього вона грала в безлічі фільмів. Як відомо, Ольга Сумська вже понад 25 років разом зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. До цього вона була одружена з Євгеном Паперним.

Так, на цей раз актриса опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Сумська поділилася рідкісними кадрами, які були зроблені напередодні Нового року 25 років тому. Ведуча показала, як виглядав її другий чоловік Віталій Борисюк, до якого вона пішла від першого чоловіка Євгена Паперного (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Наш з Віталієм Борисюком Новий Рік 25років тому...приємно згадувати...стіл накритий мамою Віталіка, Оленою Петрівною...яка ж була господиня! Я багато чому у свекрухи навчилася...щасливі роки. Всіх з прийдешнім!", — побажала Ольга Сумська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Які хороші й щасливі", "Дуже схожі", "Які спогади", "Скільки радості! І очі ваші світяться однаково! Щасливі й улюблені! Нехай буде так завжди!", "Такі справжні", "Дивишся на вашу любов, яка пройшла через ціле життя і на серці тепло", "Біжить час".

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