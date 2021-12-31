Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, как проходил их семейный Новый год с Виталием Борисюком 25 лет назад.

Как передает Politeka.net, Ольга Сумская является известной украинской актрисой. Её визитной карточкой стала роль главной героини Роксоланы в одноименном сериале "Роксолана", который и принес ей большую популярность. Помимо этого она играла во множестве фильмов. Как известно, Ольга Сумская уже более 25 лет вместе со своим мужем Виталием Борисюком. До этого она была замужем за Евгением Паперным.

Так, на этот раз актриса опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Сумская поделилась редкими кадрами, которые были сделаны накануне Нового года 25 лет назад. Ведущая показала, как выглядел её второй муж Виталий Борисюк, к которому она ушла от первого мужа Евгения Паперного (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Наш с Виталием Борисюком Новый год 25лет назад…🎄❤️Приятно вспоминать…Стол накрытый мамой Виталика, Леной Петровной…Какая же была хозяйка! Я многому у свекрови научилась…Счастливые годы. Всех с Грядущим!", — пожелала Ольга Сумская.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Какие хорошие и счастливые", "Очень похожи", "Какие воспоминания", "Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково! Счастливые и любимые! Пусть будет так всегда!", "Такие настоящие", "Смотришь на вашу любовь, которая прошла через целую жизнь и на сердце тепло", "Бежит время".

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