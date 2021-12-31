Відомий український співак Melovin, який брав участь у популярному шоу "Танці з зірками", розповів про причину конфлікту з хореографом Ілоною Гвоздьовою.

Як пише Politeka.net, популярний український співак Melovin, який брав участь в шоу "Танці з зірками" в парі з Лізою Русиною, розповів на інтерв’ю DOROTYE про конфлікт з хореографом Ілоною Гвоздьовою.

Нагадаємо, що пара Melovin та Ліза Русіна танцювали з Гвоздьовою на вечорі тріо, а також хореограф часто коментувала танці співака, вказуючи на недоліки. Між ними розгорівся серйозний конфлікт.

"Слухай, вона ніби з ланцюга зірвалася. Божевільна жінка…", - сказав виконавець.

Також Melovin розповів, що випустив стікер, де в червоному кружечку був закреслений цвях, які збирається продавати.

"Я намагаюся зібрати їй гроші на психотерапевта", - пояснив співак.

Melovin зауважив, що Ілона Гвоздьова постійно брехала шанувальникам, адже він не був п’яним на репетиціях, а манікюр робив перед виступом в своїй гримерці.

"А оці фрази ніби пив не пив. Я особисто пригостив Ілону вином перед ефіром. І вона пила, але про це всі змовчали", - розповів Melovin.

Також співак зазначив, що Ілону Гвоздьову не затвердили на новий танцювальний проєкт, через те, що вона висказувала в інтерв’ю та в своїх соціальних мережах. Співак переконаний, що Гвоздьова вступила з ним в конфлікт, бо вже втратила популярність і таким чином хотіла "похайпувати".

"Всі та х***рня, яка відбувається в неї голові – це схоже на психоз. Але я не ставлю діагнозів", - сказав співак.

Виконавець зазначив, що він жаліє, що почав відповідати. Але це не було спланованим, як багато хто думав.

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