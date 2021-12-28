Як пише Politeka.net, Злата Огневич перемогла в першому сезоні шоу "Маска", а MELOVIN у другому сезоні. У новій публікації на офіційній сторінці проекту з'явилося порівняння, щоб українці вибрали, які виступи артистів більше сподобалися.
На фото були переможці з нагородою і без маски.
"Фантастичні переможці шоу МАСКА. Які їхні виступи вам сподобалися найбільше?",- написано було під фото.
Фанати відразу почали обговорювати, хто краще, коментуючи публікацію:
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"Меловін" ," і обидва переможці були на Євробаченні", " Melovin молодець! Заплутав усіх: і детективів і глядачів. Сама до кінця не вірила. А Злату дізналася в 1 випуску. Обидва дуже талановиті. Але я вибираю Мела", "Злата Огневич", "Дует було б супер", "Меловін цікавіше, а Злата крутіше", "Однозначно Жирафа".
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А ще Politeka писала, що Melovin зізнався, що йому довелося пережити під час зйомок "Маски" в незручному костюмі