України обрали, хто був кращим серед переможців шоу" Маска " Злати Огневич і MELOVIN .

Як пише Politeka.net, Злата Огневич перемогла в першому сезоні шоу "Маска", а MELOVIN у другому сезоні. У новій публікації на офіційній сторінці проекту з'явилося порівняння, щоб українці вибрали, які виступи артистів більше сподобалися.

На фото були переможці з нагородою і без маски.

"Фантастичні переможці шоу МАСКА. Які їхні виступи вам сподобалися найбільше?",- написано було під фото.

Фанати відразу почали обговорювати, хто краще, коментуючи публікацію:

"Меловін" ," і обидва переможці були на Євробаченні", " Melovin молодець! Заплутав усіх: і детективів і глядачів. Сама до кінця не вірила. А Злату дізналася в 1 випуску. Обидва дуже талановиті. Але я вибираю Мела", "Злата Огневич", "Дует було б супер", "Меловін цікавіше, а Злата крутіше", "Однозначно Жирафа".

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