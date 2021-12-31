Заслужений артист України Дмитро Монатік розповів про свої цілі на 2022 рік.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним вітчизняним виконавцем. У 2021 році перець отримав звання Заслуженого артиста України. На музичній платформі в інтерв'ю Люкс ФМ Монатік розповів, які плани у нього на 2022 рік.

"Все що затіяли, встигнути. Ось дуже б хотілося в 2022 встигнути все що затіяли і крім цього щоб виникали якісь раптові моменти, іскри, ідеї, які теж моментально б реалізовувалися. Ось це було б прямо супер", - сказав Монатік.

Ще артист розповів про улюблений фільм Різдвяний. Як виявилося, Монатіку сподобалася кінострічка" Іграшка на Різдво", в якій знявся Арнольд Шварценеггер.

Також Дмитру запропонували привітати з Новим роком українців всього трьома словами.

"Сяйте дуже яскраво", - вклався в три слова і привітав Монатік глядачів.

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