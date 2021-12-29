Известная певица Джамала, которая недавно участвовала в проекте "Танці з зірками", скоро станет соседкой Нади Дорофеевой и семьи Монатика.

Как передает Politeka.net, Джамала является популярной украинской артисткой. Также она проявила себя как актриса. Она получила всемирную известность после победы на международном конкурсе Евровидение.

Так, на этот раз артистка пришла на программу "Світське життя" к Кате Осадчей. Как оказалось, Джамала строит дом возле Нади Дорофеевой и Дмитрия Монатика. Артисты живут в селе, которое находится в 15 минутах езды от Киева. Джамала рассказала, на какой стадии сейчас строительство нового дома.

"Дом должен просесть, сейчас залит фундамент. То есть нужно подождать где-то 2-3 месяца. Ну и дальше будем продолжать, надеюсь. Вот не хватает места в квартире, даже когда приехал мой отец, он был на реабилитации после операции 3 месяца. И конечно, было немного тесно. А если есть еще помощь в виде няни, то дома чувство, что немного Крещатик", — рассказала Джамала.

Как известно, Дмитрий Монатик с семьей и Надя Дорофеева с Дантесом живут по соседству на окраине села Крюковщина. Дом семьи Монатика территорией 12 соток оценивают примерно в 75 тысяч долларов.

А дом Дорофеевой (площадью 270 кв. м с прилегающей территорией 12 соток) с ремонтом в стиле хай-тек стоит примерно 100 тысяч долларов.

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