Як пише Politeka.net, Санта Дімопулос була солісткою групи "ВІА Гра", а нещодавно перемогла на шоу"Танці з зірками". У 2008 році артистка вийшла заміж за шоумена Андрія Джеджулу, з яким прожила кілька років. Від першого чоловіка у Дімопулос з'явився син Даніель в 2008 році. Після цього Санта вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка, з яким досить швидко розлучилася. А в 2015 зірка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Кучеренка, від якого в 2019 році народила дочку Софію. У новій публікації в Instagram Дімопулос поділилася сімейними фото.

На знімках була сама Санта, син Даніель, дочка Софія і чоловік Ігор Кучеренко.

"З Новим роком, друзі.

Бажаю всім, незважаючи на будь-які бурі і негаразди, мати свій оплот, свою тиху (або галасливу) гавань, де вас люблять і чекають.

Не бійтеся бути собою і мріяти!

Дякуйте, любіть, помічайте деталі, живіть з відкритим серцем і сійте добро", - написала Санта.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"З наступаючим Новим роком", " красиві і щасливі. зі святом вашу сім'ю!", "Яка ви красива, всього самого найкращого в новому році", " і вас і вашу сім'ю з наступаючим!", "Доча Татова, сина мами", " які ви всі красиві. З Новим роком", "Доча копія ТАТО", " класна сім'я! Мала вогонь, лялька нереальна"

Нагадаємо, Дімопулос не витримала і розпакувала свій новорічний подарунок бренду Chanel за десятки тисяч гривень

А ще Politeka писала, що Дімопулос показала, як проводить час з сином від Джеджули, якого відвезла в Москву

Також Politeka повідомляла, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос, виїхавши з сином Москву, похвалилася, як проводить час



