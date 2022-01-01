Молода дружина популярного співака Віктора Павлика - Катя Репяхова показала, як жила до зустрічі з артистом.

Як передає Politeka.net, Катя Репяхова є дружиною і концертним директором відомого українського артиста Віктора Павлика. Вони одружилися в 2020 році. Більше півроку тому у них народився син - Михайло.

Крім роботи з Віктором Павликом Катя Репяхова розвиває блогерську діяльність, регулярно публікуючи новий контент на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать 156 тисяч фоловерів.

У нових сторіс Катя Репяхова показала фото, які були зроблені ще до зустрічі з Віктором Павликом.

На знімках Катя Репяхова відображена в компаніях дівчат і хлопців.

Можна помітити, що раніше у дівчини була інша зачіска – у неї були темне волосся довжиною трохи нижче плечей. Також Катя Репяхова віддавала перевагу більш тонким бровам.

Ці фотографії Катя Репяхова опублікувала раніше в пості, підводячи підсумки 2014 року, коли вона завершила відносини, що тривали 5 років, і зустріла "свого улюбленого Дімку".

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