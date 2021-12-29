Как пишет Politeka.net, 27-летняя жена известного украинского певца показала их семейный визит к маме артиста.
Ранее Павлик уже рассказывал, что его мать живет в городе Теребовля на Тернопольщине. Дом 81-летней женщины представляет собой старенькую хату с выбеленными стенами и деревянными окнами.
Накануне Павлик и его четвертая по счету жена приехали навестить маму артиста и познакомить ее с их полугодовалым сыном Мишей.
«Михасик на родине папы», - произносит Репяхова, снимая сына на руках у мужа во дворе дома Александры.
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«Я тут родился, я тут вырос», - добавляет сам Павлик.
На следующих кадрах можно увидеть скромный интерьер дома мамы Павлика. В комнате можно заметить старую мебель и портреты певца на стенах.
«Ну что, ляля, тебя морозят? В такой мороз тебя вытащили во двор?», - приговаривает Александра Григорьевна, когда встречает своего внука в теплом комбинезоне.
В свою очередь, Репяхова отметила, что встреча вышла очень эмоциональной.
«Эмоций было сегодня много», - подписала она трогательный кадр.
Напомним, Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме.
Как сообщала Politeka, Виктор Павлик посвятил песню новой жене, которая судится с его бывшей.
Также Politeka писала, что жена Павлика после домашнего скандала показала себя в примерочной, хвастаясь обновками.