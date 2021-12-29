Блогерша Екатерина Репяхова показала, в каких условиях вырос ее муж Виктор Павлик, а сейчас продолжает жить его 81-летняя мама, Александра Григорьевна.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя жена известного украинского певца показала их семейный визит к маме артиста.

Ранее Павлик уже рассказывал, что его мать живет в городе Теребовля на Тернопольщине. Дом 81-летней женщины представляет собой старенькую хату с выбеленными стенами и деревянными окнами.

Накануне Павлик и его четвертая по счету жена приехали навестить маму артиста и познакомить ее с их полугодовалым сыном Мишей.

«Михасик на родине папы», - произносит Репяхова, снимая сына на руках у мужа во дворе дома Александры.

«Я тут родился, я тут вырос», - добавляет сам Павлик.

На следующих кадрах можно увидеть скромный интерьер дома мамы Павлика. В комнате можно заметить старую мебель и портреты певца на стенах.

«Ну что, ляля, тебя морозят? В такой мороз тебя вытащили во двор?», - приговаривает Александра Григорьевна, когда встречает своего внука в теплом комбинезоне.

В свою очередь, Репяхова отметила, что встреча вышла очень эмоциональной.

«Эмоций было сегодня много», - подписала она трогательный кадр.

Напомним, Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме.

Как сообщала Politeka, Виктор Павлик посвятил песню новой жене, которая судится с его бывшей.

Также Politeka писала, что жена Павлика после домашнего скандала показала себя в примерочной, хвастаясь обновками.