Молодая жена Виктора Павлика - Катя Репяхова после семейного скандала и намеков на развод пожаловалась на неожиданную проблему.

Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является женой известного украинского артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Более полугода назад у них родился сын - Михаил. Сейчас супруги отправились на отдых, но поездку омрачила неожиданная неприятность.

«Не знаю, заметно по мне ли нет, но я очень больная. У меня сто-то с глазами. Не знаю, передает ли это камера, они очень красные. Очень-очень-очень», - сказала девушка.

Также Катя Репяхова показала, как муж ее лечит. Виктор Павлик закапывал жене глаза. Похоже, процедура была не из приятных, девушка аж закричала.

«Это же лекарство. А как ты хотела?», - отреагировал Виктор Павлик.

Вероятно, лечение помогло, поскольку на следующих кадрах Катя Репяхова уже сверкала улыбкой рядом с мужем и сыном.

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