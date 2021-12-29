Как передает Politeka.net, Катя Репяхова является женой известного украинского артиста Виктора Павлика. Как известно, 55-летний певец женился на 27-летней девушке в 2020-ом году. Более полугода назад у них родился сын - Михаил. Сейчас супруги отправились на отдых, но поездку омрачила неожиданная неприятность.
«Не знаю, заметно по мне ли нет, но я очень больная. У меня сто-то с глазами. Не знаю, передает ли это камера, они очень красные. Очень-очень-очень», - сказала девушка.
Также Катя Репяхова показала, как муж ее лечит. Виктор Павлик закапывал жене глаза. Похоже, процедура была не из приятных, девушка аж закричала.
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«Это же лекарство. А как ты хотела?», - отреагировал Виктор Павлик.
Вероятно, лечение помогло, поскольку на следующих кадрах Катя Репяхова уже сверкала улыбкой рядом с мужем и сыном.
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