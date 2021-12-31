Як пише Politeka.net, Настя Каменських - успішна співачка, яка будує сольну кар'єру після дуету з "Потап і Настя". Зірка активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео в Тікток Настя зняла себе крупним планом.
"- Що ти хочеш?
- Я сосисочку...
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- Що-що?
- Сосисочку.
- Точно?
- Да...",- звучав діалог у підставленому звуці до відео з Настею.
"А насправді хочеться олів'є. Я його рік не їла", - написала Настя в пості до відеоряду.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Уті божечки", "Проблема купити, в кожному магазині", "Ні, але є огірочок солоний"," це я о 3 годині ночі"," ви найкраща", " а Потап не дає? Проси краще", "Моє ти сонечко, не плач". "Анастасія, з наступаючим вас", "Приїжджай, пригощу, олів'є цілий тазик стоїть".
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