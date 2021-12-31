Певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), удивила признанием, записав новое видео для украинцев.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная певица, которая строит сольную карьеру после дуэта с "Потап и Настя". Звезда активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео в ТикТок Настя сняла себя крупным планом.

"- Что ты хочешь?

- Я сосисочку...

- Что-что?

- Сосисочку.

- Точно?

- Да...", - звучал диалог в подставленном звуке к видео с Настей.

"А на самом деле хочется оливье. Я его год не ела", - написала Настя в посте к видеоряду.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Ути божечки", "Проблема купить, в каждом магазине", "Нет, но есть огурчик соленый", "Это я в 3 часа ночи", "Вы лучшая", "А Потап не дает? Проси лучше", "Мое ты солнышко, не плачь". "Анастасия, с наступающим вас", "Приезжай, угощу, оливье целый тазик стоит".

Напомним, Потап и Каменских в свитерах с оленями не сдержали улыбок под елочкой со своей малышкой

А еще Politeka сообщала, что Каменских выгнулась и продемонстрировала пышные формы в платье с необычными вырезами

Также Politeka писала, что Никитюк рассекретила, что получила в подарок от жены Монатика и Каменских



