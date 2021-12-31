Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - успешная певица, которая строит сольную карьеру после дуэта с "Потап и Настя". Звезда активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео в ТикТок Настя сняла себя крупным планом.
"- Что ты хочешь?
- Я сосисочку...
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- Что-что?
- Сосисочку.
- Точно?
- Да...", - звучал диалог в подставленном звуке к видео с Настей.
"А на самом деле хочется оливье. Я его год не ела", - написала Настя в посте к видеоряду.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Ути божечки", "Проблема купить, в каждом магазине", "Нет, но есть огурчик соленый", "Это я в 3 часа ночи", "Вы лучшая", "А Потап не дает? Проси лучше", "Мое ты солнышко, не плачь". "Анастасия, с наступающим вас", "Приезжай, угощу, оливье целый тазик стоит".
Напомним, Потап и Каменских в свитерах с оленями не сдержали улыбок под елочкой со своей малышкой
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