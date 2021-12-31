Новорічні свята співачка Мішель Андраде проводить не тільки з друзями – найбільш трепетні спогади у неї пов'язані з сімейними посиденьками.

Як повідомляє Politeka.net, батьківщина Мішель Андраде - Болівія, але більше десяти років тому вона переїхала в Україну, на батьківщину своєї матері. Тут співачка і ведуча тревел-шоу "Орел і Решка. Земляни", відкрила для себе нові традиції, але все ще сумує за сім'єю.

Кілька годин тому підопічна Потапа Мішель Андраде показала свою велику сім'ю з Болівії. Через жорсткий графік, їй не вдається часто там бувати, тому кожне відвідування стає пам'ятним. Співачка і телеведуча цього року побувала в рідному місті Кочабамба і відпочила в колі своїх родичів. Перед цією зустріччю вони не бачилися багато років.

Під час своїх відвідин, їй вдалося зняти відео, якими вона поділилася в мережі. На відео рідні хором співають пісні Мішель Андраде, готують традиційні страви і танцюють запальні танці.

"Нехай 2021 залишиться в моєму серці назавжди, адже, правда, він був Мега крутим! А 2022 буде ще краще!!! До зустрічі в новому році", - написала Мішель Андраде.

Підписникам Мішель Андраде дуже сподобалися відео з сімейного архіву незвичайної сім'ї, про що вони повідомили в коментарях: "яка атмосфера у вас боооже! І який був рік все-таки", "які кадриии", " Мишелечка, ти чудова. З наступаючим Новим роком тебе".

Нагадаємо, що ведуча "Орел і Решка" Андраде поділилася секретами з українцями.

Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Андраде з гіпсом здивувала українців.

Як Politeka розповідала, Дорофєєва та Андраде опинилися в "партії", а Хіменес-Браво задумався про президентство.