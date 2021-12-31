Андрій Хливнюк 31 грудня святкує свій день народження, йому виповнилося 42 роки, повідомляє Politeka.net.
На своїй сторінці в Instagram артист показав свій святковий стіл.
Лідера гурту "Бумбокс" вітають шанувальники та колеги.
"Під Новий рік народжуються прекрасні люди«," з днем Народження! Натхнення на новий альбом в новому році! 🔥 😊 Здоров'я само собою!", "Спасибі за кожне слово і ноту🔥ви зцілюєте душі і даєте спеку«," з Днем Народження!!! Ти кращий з кращих", - пишуть в коментарях.
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"Будь здоровий! Обіймаю", - привітав колегу лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
А ось святкувати Новий рік Андрій Хливнюк не дуже любить.
"Новий рік ніколи не був моїм улюбленим святом. У мене день народження 31 Грудня, тому кожен рік, років так з 10-ти, мені хотілося втекти кудись подалі. Але коли я почав свою концертну діяльність, ще до Бумбоксу, Новий рік став досить прикольним святом, під час якого ми встигали дати один-два, а іноді і три концерти", — розповідав лідера "Бумбоксу" раніше.
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