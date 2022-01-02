Популярна виконавиця Аліна Гросу вирішила показати, в якому вбранні зустрічала Новий рік і як добре виглядала цього вечора.

Аліна Гросу, яка з раннього дитинства стала досить популярною співачкою, тому буквально росла на очах у цілої аудиторії. Тоді на неї звернула увагу її хрещена Ірина Білик. І вони донині підтримують теплі стосунки, передає Politeka.net.

А цього разу виконавиця вирішила похвалитися яскравим зовнішнім виглядом. Аліна продемонструвала, як вона виглядає в чорній сукні і відкрито і без збентеження продемонструвала значні розміри декольте. Для цього вона навіть спеціально зробила на ньому акцент побільше і наблизилася до камери.

Варто відзначити, що цей рік Аліна зустрічала в сімейному колі і після розлучення навіть встигла знайти нового коханого, хоча тепер дуже обережна в словах і не поспішає переводити спілкування з чоловіком на новий рівень.

Раніше співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Аліна Гросу продемонструвала, як разом зі своїм обранцям - актором Романом Полянським наряджає ялинку до свят.

"Нарешті і у нас стоїть ялинка❤️ а значить, новорічний настрій вдома забезпечено 🥳 🥳 🥳

А ви наряджаєте її цілою сім'єю або самі?:)", — запитати Аліна Гросу.

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