Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська артистка Наталія Могилевська поділилася в Instagram яскравими кадрами з виступу на одному з новорічних концертів.
На знімках видно, що зірка вийшла на сцену в хитромудрій сукні складного фасону, наряд складається з двох частин – сріблястої спідниці і темно-синього піджака. Глибокі вирізи підкреслюють декольте і стрункі ніжки співачки. Її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж і мила посмішка.
У підписі до фотографій Могильовський розповіла, коли і на яких каналах фанати зможуть її побачити. Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Наталя, ти принадність, а ніжки у тебе супер", "Шикарна жінка", "З Новим роком вас, Наталя, люблю вас дуже сильно", "Красуня!", "Яка красива", "Найкрасивіша".
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Нагадаємо, Могилевська і Білик приголомшили зовнішністю на Блакитному вогнику: "Ірина вже як Майкл Джексон".
Як повідомляла Politeka, Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком: "Те, що ви найбільше любите".
Також Politeka писала, що Могилевська в сукні зі шлейфом вразила наповал розкішним виглядом: "Так ніжно".