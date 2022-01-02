Відома українська співачка Наталія Могилевська показала кадри зі свого виступу і запросила шанувальників до телеекранів.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська артистка Наталія Могилевська поділилася в Instagram яскравими кадрами з виступу на одному з новорічних концертів.

На знімках видно, що зірка вийшла на сцену в хитромудрій сукні складного фасону, наряд складається з двох частин – сріблястої спідниці і темно-синього піджака. Глибокі вирізи підкреслюють декольте і стрункі ніжки співачки. Її волосся розпущене в красивій укладанні, а на обличчі яскравий сценічний макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографій Могильовський розповіла, коли і на яких каналах фанати зможуть її побачити. Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Наталя, ти принадність, а ніжки у тебе супер", "Шикарна жінка", "З Новим роком вас, Наталя, люблю вас дуже сильно", "Красуня!", "Яка красива", "Найкрасивіша".

Нагадаємо, Могилевська і Білик приголомшили зовнішністю на Блакитному вогнику: "Ірина вже як Майкл Джексон".

Як повідомляла Politeka, Могилевська в наряді з вирізом і пір'ям похизувалася перед Женею Котом і Борисюком: "Те, що ви найбільше любите".

Також Politeka писала, що Могилевська в сукні зі шлейфом вразила наповал розкішним виглядом: "Так ніжно".