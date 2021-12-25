Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская является успешной украинской певицей и судьей проекта "Співають всі". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом фото Наталья позировала возле Санта Клауса. Звезда сидела в брюках, кофте и пальто, а образ дополнила стильными очками и шапкой. Рядом с певицей стояли сумка и чемодан. Как можно понять, Могилевская собралась на самолет, ведь отметила геолокацию аэропорт "Жуляны".

"Я сяду в белый самолёт и куда в этот раз?

В предновогоднее время у артистов нет выходных: корпоративы, съемки, концерты.

Как вы думаете что на этот раз?", - написала Наталья.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Это Европа точно, полет может быть в Париж", "Очередной рабочий момент, заряженный хорошим настроением, а значит не важно, что это будет, главное, что это будет сделано душой...", "Думаю, Одесса или Львов".

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