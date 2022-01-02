Леся Нікітюк вирішила відзначити Новий рік в яскравому образі і не посоромилася продемонструвати достоїнства фігури у всій красі.

Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк вирішила Показати оригінальний образ, в якому відзначала Новий Рік. Причому вибрала зірка досить яскравий образ і не посоромилася продемонструвати фігуру у всій красі, адже топ з корсетом і прозора спідниця ледь прикрили гідності.

"З новим 2022 роком! Я вітаю всіх своїх рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої шанувальники ❤️ нехай в Новому році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати ☺ ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас🍾 🍾 🍾" - пише Никитюк під кадрами.

У міні-спідниці з блискітками і сіточкою, а також в прозорому корсеті зірка виглядала досить розкуто.

"Ауф 🔥; Лесюня! З Новим роком! Люблю вас неймовірно! Щасливий був провести цей рік разом з Вами! Далі більше!!!; З Новим роком!!!❤ ; З Новим роком! З новим щастям ❤️; товариш Леся! З Новим роком!; Дамочка, легше!; Краща ведуча України🔥 дякую за позитив який ви нам даруєте 👏 ви велика молодець))) з Новим роком 🎉; Вас теж З Новим Роком, нехай рік буде краще проходить ❤️🔥».

Раньше Леся Нікітюк запостила в своєму мікроблозі яскраві зимові знімки, які були зняті з балкона її номера: навколо були тільки високі густі ялини, повністю посипані снігом. Сніг сліпуче сяяв на сонці, іскрячись і переливаючись. А сліди, залишені на ньому, тут же зникали, через снігопад.

Також у себе в соцмережі вона виклала кадри зі спортклубу, де пограла в боулінг. При цьому українська телеведуча Леся Нікітюк видала про себе невідомий факт, вирішивши, що пора розкрити таємницю. Вона зізналася, що ніколи до цього не грала в боулінг.

Нагадавши, Змучена Леся Нікітюк приклалася до пляшки прямо під ялинкою.

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк в ліжку і без макіяжу розкрила секрет своєї привабливості.

Також Politeka писала, що Нікітюк, що красувалася в кільці за 1,5 млн.гривень, отримала освідчення в коханні.