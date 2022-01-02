Як повідомляє Politeka.net, Леся Нікітюк вирішила Показати оригінальний образ, в якому відзначала Новий Рік. Причому вибрала зірка досить яскравий образ і не посоромилася продемонструвати фігуру у всій красі, адже топ з корсетом і прозора спідниця ледь прикрили гідності.
"З новим 2022 роком! Я вітаю всіх своїх рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас дорогі мої шанувальники ❤️ нехай в Новому році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати ☺ ставте цілі і впевнено йдіть до них! Люблю вас🍾 🍾 🍾" - пише Никитюк під кадрами.
У міні-спідниці з блискітками і сіточкою, а також в прозорому корсеті зірка виглядала досить розкуто.
"Ауф 🔥; Лесюня! З Новим роком! Люблю вас неймовірно! Щасливий був провести цей рік разом з Вами! Далі більше!!!; З Новим роком!!!❤ ; З Новим роком! З новим щастям ❤️; товариш Леся! З Новим роком!; Дамочка, легше!; Краща ведуча України🔥 дякую за позитив який ви нам даруєте 👏 ви велика молодець))) з Новим роком 🎉; Вас теж З Новим Роком, нехай рік буде краще проходить ❤️🔥».
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника в маленькій сукні запалила в новорічну ніч: "Еталон жіночності"
Невдача наздогнала переможця "Співають всі" прямо в новорічну ніч: "Через п'ять хвилин зламав"
На переможця "Танців з зірками" Логая обрушилася хвиля негативу через плани на відпочинок: "Та що ви кажете..."
Репяхова зняла, в яких умовах живе 81-річна мама Віктора Павлика: старі меблі і портрети сина
Раньше Леся Нікітюк запостила в своєму мікроблозі яскраві зимові знімки, які були зняті з балкона її номера: навколо були тільки високі густі ялини, повністю посипані снігом. Сніг сліпуче сяяв на сонці, іскрячись і переливаючись. А сліди, залишені на ньому, тут же зникали, через снігопад.
Також у себе в соцмережі вона виклала кадри зі спортклубу, де пограла в боулінг. При цьому українська телеведуча Леся Нікітюк видала про себе невідомий факт, вирішивши, що пора розкрити таємницю. Вона зізналася, що ніколи до цього не грала в боулінг.
Нагадавши, Змучена Леся Нікітюк приклалася до пляшки прямо під ялинкою.
Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк в ліжку і без макіяжу розкрила секрет своєї привабливості.
Також Politeka писала, що Нікітюк, що красувалася в кільці за 1,5 млн.гривень, отримала освідчення в коханні.