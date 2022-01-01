Модель Моніка Беллуччі у свої 57 років може похвалитися значним списком фільмів і виходів у світ, які зробили її ще більш популярною. Причому зараз вона рідко показується на публіці і вважає за краще більше дивитися за дітьми і усамітнення.
Тому кожен кадр зірки в Instagram відразу гаряче обговорюється її фанатами-вони стали досить рідкісними. У Білій розстебнутій сорочці, з освіженою стрижкою і акуратним макіяжем вона виглядала значно молодше звичайного.
"❤️ Бажаю всім щасливого Нового 2022 року» - пише Моніка під кадром.
Шанувальники привітали артистку у відповідь: "З Новим роком 😍; Бажаю❤ щасливого Нового року🎇 😍; З Новим роком красуня🍾; прекрасна, як картина; красиве відмінне вічно молоде Селфі❤😍; З Новим Роком Моніка !!! ❤ ️ ; БЕЛЛІССІМО️️; як же радує око; з Новим Роком 🌹; З Новим роком; з новим 2022 роком; молодше, ніж вчора».
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Ми писали раніше, Моніка стала відвідувати модні покази і важливі зйомки разом зі своєю старшою дочкою Дівою, яка пішла по її стопах і вже підписала модельні контракти. Сама актриса в Instagram показує нових кадрів, але шанувальники люблять згадувати її кращі образи.
Раніше фанати захопилися одним з простих і одночасно з тим вдалих образів Беллуччі на конференції, де зірка відповіла на різні питання, а заодно і блиснула моложавим виглядом.
Нагадаємо, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні вразила формами:"всі засоби хороші".
Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в обтягуючій сукні прикувала погляди до себе:»фігура мрії".
А ще Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі в сукні з вирізом козирнула принадами:"як на портреті".