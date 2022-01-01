Модель Моника Беллуччи в свои 57 лет может похвастаться внушительным списком фильмов и выходов в свет, которые сделали ее еще более популярной. Причем сейчас она редко показывается на публике и предпочитает больше смотреть за детьми и уединение.
Поэтому каждый кадр звезды в Инстаграм сразу горячо обсуждается ее фанатами – они стали довольно редкими. В белой расстегнутой рубашке, с освеженной стрижкой и аккуратным макияжем она выглядела значительно моложе обычного.
«❤️ Желаю всем счастливого Нового 2022 года» - пишет Моника под кадром.
Поклонники поздравили артистку в ответ: «С новым годом 😍; Желаю❤ счастливого Нового года🎇😍; С новым годом красавица 🍾; Прекрасная, как картина; Красивое отличное вечно молодое селфи❤😍; С Новым годом Моника !!! ❤️; Беллиссимо ❣️; Как же радует глаз; С новым годом 🌹; С новым годом; С новым 2022 годом; Моложе, чем вчера».
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Мы писали ранее, Моника стала посещать модные показы и важные съемки вместе со своей старшей дочерью Девой, которая пошла по ее стопам и уже подписала модельные контракты. Сама актриса меньше в Инстаграм показывает новых кадров, но поклонники любят вспоминать ее лучшие образы.
Ранее фанаты восхитились одним из простых и одновременно с тем удачных образов Беллуччи на конференции, где звезда ответила на разные вопросы, а заодно и блеснула моложавым видом.
Напомним, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье впечатлила формами: "Все средства хороши".
Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в обтягивающем платье приковала взгляды к себе: «Фигура мечты».
А еще Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в платье с вырезом козырнула прелестями: "Как на портрете".