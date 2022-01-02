Український виконавець MELOVIN, який переміг у шоу «Маска», а також взяв участь у "Танцях з зірками", розповів про те, що пережив у 2021 році.

Як передає Politeka.net, в Instagram MELOVIN опублікував найяскравіші моменти минулого року і не стримав емоцій, розповідаючи про нього.

"Коротко! 2021 рік став початком моєї свободи, любові до себе і знайомством з собою. У Новому році мені виповниться 25 років. Тому 11 квітня, на свій день народження я чекаю кожного в концерт холі STEREO PLAZA. Готуємо велике шоу! Його краще побачити своїми очима!

P. S спасибі Всесвіту за подарованих людей поруч! За кожного, хто був зі мною в році, що минає! За прожиті емоції. Я відчував себе по справжньому живим і це глибоко! І так, спасибі за неймовірні почуття, мою передноворічну пригоду! Ми вже в новому році, натискаю клавішу "продовжити", - підписав відео артист.

У коментарях його підтримали відгуками.

"У всіх рік тигра, а у нас по ходу рік жирафи", "Нас так багато і кожен під бій курантів серед своїх головних бажань загадував одне, що стосується тебе!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що MELOVIN зізнався, як пережив провал на "Євробаченні": "я ридав захлинаючись".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN розповів, на кого оформив нерухомість в Києві: "є у мене...".

Також Politeka писала, що MELOVIN крізь сльози розповів про наболіле:"не розумію, за що...".