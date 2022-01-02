Відомий радіоведучий і екс-учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиной - Андрій Рибак разом зі своєю дівчиною Аліною показали, як відпочивають в Дубаї.

Як передає Politeka.net, Андрій Рибак є популярним ведучим і гумористом. Він брав участь у різних гумористичних проектах, серед яких була "Ліга сміху". Андрій Рибак вирішив поборотися за серце "Холостячки" Ксенії Мішиної й потрапив на проєкт, завдяки якому став відомим.

Так, цього разу екс-учасник шоу "Холостячка" опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, на новорічні свята Рибак покотив в Дубаї. На кадрах Андрій Рибак разом зі своєю обраницею Аліною зриває рушник і показує, що приховує під ним (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поки Ви там у своєму 2222м, ми нормально у 2022м проводимо час!



Розповідайте, що вже встигли зробити?!", — запитати Андрій Рибак.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Які ж ви класні!", "Да лан) Прям. Трохи уяви - і всі зрозуміли, де дзвіночок і який розмір грудей у дівчини".

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