Анджеліна Джолі звикла бути в центрі уваги, коли з'являється на червоній доріжці, а недавно разом з нею зовнішністю вразила і її дочка.

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій Анджеліні Джолі, нерідко з'являються різні пам'ятні кадри з минулого, які підкорюють мережу. Причому останнім часом багато також звертають увагу і на дітей актриси.

Цієї осені старша з біологічних дітей Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змогла чимало вразити мережу, адже 15-річна Шайло Нувель передумала бути хлопчиком.

Хоча ще не так давно готувалася до зміни статі, проходила гормональну терапію і виглядала як справжній хлопець.

Разом з Анджеліною на червоній доріжці вона блищала в чорній простій сукні без рукавів і зайвих деталей. Причому ніжний образ припав до душі багатьом фанатам. А ось наряд Джолі викликав досить багато шуму-в срібній сукні без верху вона виглядала дуже витончено.

Як можна помітити, Анджеліна Джолі почала кар'єру дуже рано і часто приймала пропозиції знятися в різних фотосесіях. Причому батько актриси долучив її до творчості дейтсвітельно рано і з маленьких років Анджеліна брала участь навіть в його фільмах.

У мережі згадали моменти з Джолі, коли вона ще була дитиною, і представили серію кадрів з фільму батька актриси.

Нагадавши, Анджеліна Джолі пограла поглядом, від якого встоять небагато:"чорт візьми".

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі раніше була блондинкою, в Мережі спливли несподівані фото: "вона і сама забула".

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