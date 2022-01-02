Анджелина Джоли привыкла быть в центре внимания, когда появляется на красной дорожке, а недавно вместе с ней внешностью сразила и ее дочь.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной Анджелине Джоли, нередко появляются разные памятные кадры из прошлого, которые покоряют сеть. Причем в последнее время многие также обращают внимание и на детей актрисы.

Этой осенью старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта смогла немало поразить сеть, ведь 15-летняя Шайло Нувель передумала быть мальчиком.

Хотя еще не так давно готовилась к смене пола, проходила гормональную терапию и выглядела как настоящий парень.

Вместе с Анджелиной на красной дорожке она блистала в черном простом платье без рукавов и лишних деталей. Причем нежный образ пришелся по душе многим фанатам. А вот наряд Джоли вызвал довольно много шума – в серебряном платье без верха она выглядела очень изящно.

Как можно заметить, Анджелина Джоли начала карьеру очень рано и часто принимала предложения сняться в разных фотосессиях. Причем отец актрисы приобщил ее к творчеству дейтсвительно рано и с маленьких лет Анджелина участвовала даже в его фильмах.

В сети вспомнили моменты с Джоли, когда она еще была ребенком, и представили серию кадров из фильма отца актрисы.

Напомним, Анджелина Джоли поиграла взглядом, от которого устоят немногие: "Черт возьми".

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли раньше была блондинкой, в Сети всплыли неожиданные фото: "Она и сама забыла".

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли сверкнула шикарной голливудской улыбкой, заворожив видом: "Единственная и неповторимая".