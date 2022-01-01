Популярний гуморист, телеведучий і чоловік Алли Пугачової любить бути в центрі обговорень, на нових зйомках він навіть змінив стиль і зачіску, чим насмішив мережу.

Як пише Politeka.net, в Instagram 45-річний Максим Галкін вирішив розсмішити мережу кадрами зі зйомок чергового інтерв'ю. Причому для цього чоловік, як і для зйомок гуморного випуску, причепурився і змінив зачіску на образ в стилі танцюриста диско.

У бордових штанях, леопардовій сорочці і з пишною зачіскою з кучерями чоловік чимало здивував мережу. Причому такий комічний образ на думку аудиторії, чимало йому підійшов.

У мережі почали обговорювати, навіщо це було треба і до чого взагалі Галкіну такі перетворення:

"Якби Zivert була чоловіком; все таки не просто так шампунь по акції був😂; це найкраще, що ми бачили за останні роки🔥; Атмосфера🔥 🔥 🔥 сорочка-шик👌 😁; Ooo! 🤩🤩🤩Mama Mia!; Добрий день. У скільки?; Ой, що це буде?!; Сподіваюся, жоден леопард не постраждав; легше модники); а повторювати будуть. Ми не бачили 😊; Пояс треба було вище 😂 але все одно залік".

Також ми раніше писали, що в Instagram 45-річний Максим Галкін опублікував уривок з новорічної серії серіалу. У картині він зіграв вампіра, який розмовляє французькою мовою. У кадрі артист з'явився в хутряній шапці і жабо.

"Новорічна серія" вампірів середньої смуги", - підписав відео Галкін.

Нагадаємо, що Галкіна жорстко розкритикували в мережі: "до бабки ходити не треба...".

Раніше Politeka писала, що Галкін зворушив кадрами розваг з дітьми:»ідеальний ТАТО".

А ще Politeka повідомляла, що Галкін і Пугачова покликали в свій замок дітей: «було дуже весело!».