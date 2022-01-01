Як повідомляє Politeka.net, відома модель, "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу чарівна красуня поділилася святковими фото біля ялинки, на яких позує в розкішному образі.

Як видно, Олександра стоїть у світлій святковій локації з новорічним декором, ялинкою та подарунками. Перед камерою модель з'явилася в шикарному темно-синьому платті зі шлейфом, яке красиво підкреслило ідеальну фігурку і спокусливі форми. Волосся красуні розпущені і акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж.

"Спасибі тобі, 2021. Рік переосмислень, щастя, величезна кількість уроків і перемог! Нехай в Новому році посмішка не сходить з обличчя, любов переповнює ваші серця, енергії і сил для виконання всіх бажань, і цілей", - підписала знімки Яремчук.

"З Новим Роком"," З Новим роком, найкрасивіша дівчина України! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "З новим роком", "😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "❤️", "😍👌🔝", "😍😍😍", - пишуть в коментарях до фото.

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