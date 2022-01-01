Как сообщает Politeka.net, известная модель, "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз очаровательная красотка поделилась праздничными фото у елки, на которых позирует в роскошном образе.

Как видно, Александра стоит в светлой праздничной локации с новогодним декором, елкой и подарками. Перед камерой модель появилась в шикарном темно-синем платье со шлейфом, которое красиво подчеркнуло идеальную фигурку и соблазнительные формы. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

"Спасибо тебе, 2021. Год переосмыслений, счастья, огромное количество уроков и побед! Пусть в Новом году улыбка не сходит с лица, любовь переполняет ваши сердца, энергии и сил для исполнения всех желаний, и целей", - подписала снимки Яремчук.

"С Новым Годом", "С Новым годом, самая красивая девушка Украины! ❤️❤️❤️", "З новим роком", "😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥", "❤️", "😍👌🔝", "😍😍😍", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, "Мисс Украина 2021" Яремчук рассказала об идеальном цвете для встречи Нового года: "А вы уже решили, в чем...".

Как сообщала Politeka, "Мисс Украина 2021" Яремчук покорила видом в платье с разрезом до бедра: "Просто космос".

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